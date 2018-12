sciopero Asp

Protestano i precari dell'Asp, traffico paralizzato in centro *VIDEO*

Caos e disagi oggi a Palermo per la protesta dei precari dell'Asp. In centinaia hanno manifestato a Piazza Croci per chiedere la stabilizzazione dopo anni di precariato.

Caos e disagi oggi a Palermo per la protesta dei precari dell’Asp. In centinaia hanno manifestato a Piazza Croci per chiedere la stabilizzazione dopo anni di precariato. I precari in sciopero sono quasi tutti amministrativi e svolgono attività definite dagli stessi vertici dell’azienda indispensabili. Dunque sono essenziali per soddisfare il fabbisogno di personale dell’azienda: un criterio che rispetta quanto richiesto dalla legge Madia che regola i percorsi di stabilizzazione come ci dice il segretario provinciale della Fials Enzo Munafò.

La protesta proseguirà martedì e mercoledì mattina con manifestazioni davanti alla sede dell’Asp in via Cusmano e all’assessorato alla Sanità. La Fials-Confsal chiede un incontro all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza per promuovere un tavolo negoziale per un cronoprogramma che garantisca entro il dicembre 2020 la totale stabilizzazione di tutti i precari della sanità palermitana.

