Protestano i tassisti di Palermo

I tassisti palermitani proclamano lo stato di agitazione.

I tassisti palermitani proclamano lo stato di agitazione. I titolari di licenza, che in città sono circa 350, si sono dati appuntamenti questo pomeriggio, alle 15.30, nel piazzale di via Nina Sicilia per protestare contro la liberalizzazione del settore Ncc.

Una protesta iniziata anche in altre città siciliane, da Catania ad Agrigento, fino a Siracusa.

A preoccupare la categoria dei tassisti un emendamento al decreto sugli autoservizi pubblici non di linea (il 143/2018), approvato al Senato e dal 5 febbraio in discussione alla Camera che pone le basi alla liberalizzazione del settore Ncc. "Atto che polverizza di fatto l'attività del tassista siciliano - denuncia Angelo Sciacca, presidente nazionale Silt (Sindacato italiano libero trasporti) -. Non c'è tempo, abbiamo già chiesto un incontro al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per avviare un tavolo di concertazione sulla vicenda. La nostra proposta - aggiunge Sciacca - è l'istituzione di un Osservatorio regionale sui trasporti pubblici non di linea, fondamentale per contrastare l'abusivismo. Abusivismo, tradotto anche in Ncc che si comportano da taxi e viceversa, quindi un uso illecito della licenza. Bene il Ren, registro elettronico nazionale, bene capire quante licenze realmente autorizzate esistano in Sicilia e in Italia".

