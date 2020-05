mercati rionali

Protestano i venditori dei mercati rionali a Palermo: ''Vogliamo un aiuto''

Negozi aperti ma mercati rionali chiusi, a Palermo è scoppiata la protesta da parte dei venditori.

Negozi aperti ma mercati rionali chiusi e allora questa mattina a Palermo è scoppiata la protesta da parte dei venditori che si sono radunati in uno degli spiazzali dove ogni settimana viene allestito il cosiddetto mercatino e hanno protestato per una situazione poco chiara. L’amministrazione comunale dice che gli ambulanti non vogliono accettare le limitazioni di sicurezza, mentre il sindacato che li rappresenta parla di una ricostruzione falsa e, invece, lamenta che sono stati disattesi gli accordi.

Un braccio di ferro che ha rimandato le aperture dopo che due giorni fa era stato diramato l’elenco settimanale degli appuntamenti col numero di transenne, di vigilantes, di accessi e di clienti ammessi.

Gli ambulanti questa mattina si sono presentati con l'intenzione di montare le bancarelle senza però vendere e rispettando il distanziamento sociale. Ma l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che sistemassero le strutture. Una situazione comunque in divenire.

