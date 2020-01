Sicilia

Provenzano: ''Per Bruxelles la Sicilia non è un'isola''

''Sono rimasto sorpreso quando andando a Bruxelles mi hanno spiegato che per loro la Sicilia non è un'isola'', cosi il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

"Sono rimasto sorpreso quando andando a Bruxelles mi hanno spiegato che per loro la Sicilia non è un'isola perché è collegata con il sistema ferroviario". Cosi il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando i sindaci del Consiglio regionale dell'Anci a Villa Niscemi a Palermo. Il ministro ha risposto a una serie di richieste arrivate dai sindaci siciliani.



"Veniamo da quasi 30 anni in cui il Sud è stato dimenticato da tutti i partiti - dice il ministro - dopo la crisi, la politica ha eliminato dal proprio orizzonte i territori - ha proseguito - e i Comuni sono state le prime vittime determinando un sentimento di abbandono con il quale io oggi mi trovo a fare i conti. Questo, unito a indebolimento dei partiti, ha messo l'amministrazione locale nell'impossibilita'' di dare risposte. Un pezzo di questa battaglia è anche la mia e il primo punto nell'agenda di governo e' creare un rapporto con gli enti locali. Se si vuole ripartire con politiche di sviluppo territoriale bisogna ripartire dai Comuni. Non sono qui a gettare acqua sul fuoco, perché un pezzo di questa battaglia è la mia battaglia. Non dico di fermarvi, fatelo. E una battaglia che va affrontata. Io ho messo a fuoco che bisogna ripartire dagli enti locali. Quando sono arrivato ho dovuto fare i conti con questo perché i livelli degli investimenti pubblici più bassi".

