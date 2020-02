coronavirus

Psicosi coronavirus, a Palermo ''a ruba'' mascherine e igienizzanti

Ormai sono quasi introvabili le mascherine e i flaconi di Amuchina gel e la gente fa la fila nelle farmacie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2020 - 09:03:59 Letto 487 volte

Psicosi anche a Palermo per il coronavirus. Ormai sono quasi introvabili le mascherine e i flaconi di Amuchina gel e la gente fa la fila nelle farmacie.

Alle stelle i prezzi di igienizzanti e mascherine, con i primi che online raggiungono rincari fino al 650% e le seconde, prima "vendute a meno di 10 centesimi", che oggi "arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%".

Lo afferma il Codacons, che presenterà una denuncia in Procura e alla Gdf contro le speculazioni, al limite della "truffa" di queste ore. Dito puntato anche contro "le mascherine speciali con valvole indicate su Amazon come 'ideali contro il Coronavirus'": 5 vendute a 189 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!