Sud contro Feltri

Pugno duro di alcune edicole contro Feltri, a Trapani un edicolante sospende la vendita di Libero

In un'edicola di Trapani non sarà più in vendita il quotidiano libero e il tutto viene ufficializzato attraverso un biglietto ''ironico''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2020 - 14:03:46 Letto 1122 volte

Sud contro Feltri. Dopo le dichiarazioni del direttore di Libero in cui apostrofava come “inferiori” i meridionali, in molti hanno espresso la loro opinione in merito, compreso l’Ordine dei Giornalisti italiano che ha attaccato il direttore.

Oggi invece, c’è anche un po’ di ironia in riferimento alle parole razziste di Feltri. In un’edicola di Trapani non sarà più in vendita il quotidiano e il tutto viene ufficializzato attraverso un biglietto che recita ironicamente:

“In Questa Edicola, da oggi non è più in vendita il quotidiano “Libero”. Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalistica indipendente! Ci voglia scusare il direttore Feltri”.

Ma anche altre edicole e librerie stanno “seguendo” la scia tracciata dal collega trapanese. Stando alle nostre indiscrezioni alcuni edicolanti vorrebbero quindi sospendere la vendita del quotidiano. Insomma per il direttore di “Libero” quelle affermazioni sui meridionali rappresentano un clamoroso autogol.

