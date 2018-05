Aldo Moro

Quarant'anni fa si concluse la storia politica di Aldo Moro

Il 16 marzo del 1978, qualche minuto dopo le 9, un commando delle Brigate Rosse sequestrò il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccise gli uomini della sua scorta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2018 - 23:38:16 Letto 1825 volte

E’ il 16 marzo 1978, sono le 9,02 quando una Fiat 132 con a bordo il presidente della Dc Aldo Moro e il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, guidata dall'appuntato Domenico Ricci, percorre via Mario Fani, seguita dall'Alfetta con i tre agenti della scorta, Raffaele Jozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Le due vetture sono partite, come quasi ogni mattina, dall'abitazione di Moro, in via del Forte Trionfale, e, seguendo il percorso abituale verso il centro, hanno raggiunto via Fani. In via Fani, davanti al bar Olivetti (chiuso per il riposo settimanale), pochi metri prima dell' incrocio con via Stresa, una Fiat 128 con targa diplomatica frena bruscamente e viene tamponata dalle auto dei Moro, che restano bloccate. In tre minuti, un "commando" di brigatisti formato, almeno 'ufficialmente', da nove persone (più una decima con funzioni solo di vedetta), vestiti con divise da aviatori civili, uccide gli uomini della scorta e sequestra il presidente della Dc. Solo Jozzino, ferito, riesce a sparare qualche colpo, inutilmente, prima di essere finito. I terroristi hanno sparato in tutto 91 colpi, 49 dei quali ad opera di un unico killer, che usava un'arma mai ritrovata. Un testimone esperto di tiro definirà quel brigatista "un tiratore scelto" che sparava come "Tex Willer". Il commando era formato da Valerio Morucci, Franco Bonisoli, Prospero Gallinari e Raffaele Fiore (il cosiddetto 'gruppo di fuoco'), Mario Moretti e Bruno Seghetti (alla guida di due auto), Barbara Balzerani, Alvaro Lojacono e Alessio Casimirri (nel ruolo di 'cancelletti'), più Rita Algranati che, più distante, doveva segnalare agitando un mazzo di fiori l'arrivo del corteo di auto con Moro a bordo. Molti testimoni hanno però parlato della presenza di due persone su una moto Honda. In più, nella ricostruzione ufficiale non quadra il fatto che tutti i terroristi avrebbero sparato da un solo lato, mentre una perizia (e alcune testimonianze) sembrerebbero dimostrare che uno dei killer era sul lato opposto. Moro stava andando alla Camera, dove Andreotti avrebbe presentato il suo nuovo Governo, il primo con l'appoggio del Pci, nato proprio dal paziente e faticoso lavoro di Moro.

All'angolo dell'agguato c'era di solito il furgone di un fioraio, ma quel giorno era rimasto a casa perché aveva trovato il suo mezzo con tutte le ruote squarciate. Da un balcone, un testimone, carrozziere, scatta diverse foto. La moglie, giornalista dell'Asca, consegna il rullino al giudice Infelisi. Alle 9,24 polizia e carabinieri dispongono posti di blocco sulle strade in uscita dalla città, mentre in via Fani sono arrivati i responsabili dell' ordine pubblico ed Eleonora Moro. Lo statista, secondo la ricostruzione in seguito fatta da Morucci, con una "132" scortata da altre due vetture ha raggiunto Monte Mario. Il presidente della Dc viene trasferito su un furgoncino e con questo viene portato in un parcheggio sotterraneo in via dei Colli Portuensi e qui trasbordato su un' auto "blu" che lo porta nella "prigione" di via Montalcini. Alle 10:10 arriva all'ANSA la prima telefonata di rivendicazione delle Br. Nella giornata viene proclamato lo sciopero generale e centinaia di migliaia di persone manifestano a Roma e in tutte le più grandi città, mentre si susseguono i vertici a Palazzo Chigi, in questura, al Viminale. grandi città, mentre si susseguono i vertici a Palazzo Chigi, in questura, al Viminale. Il caos è aumentato dal fatto che i telefoni della zona, proprio in quel momento, rimangono muti. Un malfunzionamento dovuto, secondo la Sip, al sovraccarico delle linee.



16 marzo, Moro rapito mentre stampa sciopera

Il 16 marzo 1978, mentre le Brigate rosse rapivano Aldo Moro trucidando i cinque uomini della sua scorta, l'ANSA, come tutta la stampa italiana, era in sciopero. In agenzia alle 7 di mattina erano partite due giornate di protesta, la prima da parte dei giornalisti, la seconda da parte dei poligrafici. La notizia del rapimento cambia i programmi. L'agenzia si rimette rapidamente in movimento. Tutti i redattori vengono chiamati a casa e si precipitano al lavoro. Alle 10:14 (un'ora dopo l'agguato) una nota di servizio avvisa gli utenti che lo sciopero è sospeso e che l'ANSA riprende immediatamente le trasmissioni. Un minuto dopo, la prima notizia trasmessa è quella della rivendicazione: "Questa mattina - scrive l'ANSA riportando il testo di un messaggio telefonico arrivato 5 minuti prima alla redazione - abbiamo sequestrato il presidente della Dc ed eliminato la sua guardia del corpo, 'teste di cuoio' di Cossiga. Brigate Rosse". Ancora pochi minuti, un'altra notizia racconta quello che era successo: "Aldo Moro è stato rapito stamane attorno alle 9.15 in via Mario Fani all'angolo con via Stresa. Gli uomini che erano di scorta sono stati uccisi a colpi di mitra da un commando armato. Aldo Moro si trovava su una Fiat 2300 color blu targata ROMA T50354, la quale era scortata da una Alfetta color bianco targata ROMA S93393". Abbastanza rapidamente le notizie si precisano sempre di più, aggiungendo particolari e dando conto dell'immediato arrivo sul posto della moglie di Moro e dei dirigenti delle forze dell'ordine. Ecco i principali sviluppi della giornata: 10:53 - sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati dalle 11 alle 24 in segno di protesta per il rapimento 11:24 - riunione straordinaria del Consiglio dei ministri. 11:53 - il vicebrigadiere Zizzi "è stato ricoverato nel policlinico Gemelli dove i chirurghi lo stanno ora operando". 12:05 - il segretario del Pri, Ugo La Malfa, dichiara che "allo stato di guerra si risponde con misure eccezionali di guerra. Anche ripristinando la pena di morte". 12:46 - Zizzi è morto. 13:30 - "vicino al luogo dell'agguato è stato trovato un ordigno esplosivo, nascosto in una Mini Minor". Una notizia risultata poi infondata. 14:07 - quando i 15 brigatisti detenuti nel carcere di Torino, "sono venuti a conoscenza dell'attentato sentendo la radio, alcuni di loro si sono messi a cantare, altri hanno dato inizio a manifestazioni di compiacimento". 14:16 - la seduta alla Camera è terminata. Il presidente del Consiglio Andreotti ha esposto le linee programmatiche del governo. 16:32 - "la polizia sta vagliando la testimonianza di una donna che avrebbe sentito preannunciare alla radio il rapimento di Moro. La donna, che lavora come collaboratrice domestica, ha detto che verso le 8.10 ha sentito dire da un'emittente privata che l'on. Moro sarebbe stato rapito alle 9.15". 17:25 - la polizia ha accertato che il venditore ambulante di fiori che si trova tutte le mattine in via Fani, angolo via Stresa, "ha trovato pneumatici della sua autovettura squarciati a colpi di coltello". 17:45 - "abbiamo una traccia importante - ha detto Infelisi - i terroristi hanno usato tra le altre un'arma sovietica piuttosto rara e una Nagant cecoslovacca". Ma non era vero. 18:02 - tra le testimonianze. quella di due coniugi che portavano a spasso il cane in via Fani: "un uomo che faceva parte del gruppo di terroristi ci ha detto con un accento strano, sicuramente straniero: 'scappate, scappate". 19:03 - una delle auto presumibilmente usate dal commando, una 128 bianca, è stata ritrovata vicino a Forte Braschi. Il ritrovamento viene poi smentito il giorno dopo. 19:32 - il procuratore capo De Matteo: "certamente un delitto così perfetto, preparato al minuto, con la chiusura di linee telefoniche che non mi pare possano essere considerate una coincidenza occasionale significa che è un delitto preparato ed eseguito con l'abilità di tiratori scelti, da persone che sanno sparare da vicino e lontano". 20:42 - il quarto governo Andreotti ha ottenuto la fiducia della Camera con 545 voti favorevoli e 30 contrari (Pli, Msi e Dp). Astenuti i tre sudtirolesi. Al momento del voto i radicali erano fuori dall'Aula. 20:51 - "le foto di 20 brigatisti latitanti saranno distribuite a tutte le forze di polizia, ai commissariati e ai posti di blocco dal ministero dell'Interno". Tra i nomi, quelli di alcuni che avevano realmente fatto parte del commando come Moretti, Gallinari e Bonisoli, quelli di altri Br come Peci, Azzolini, Micaletto, di un paio di Prima linea come Alunni e Susanna Ronconi, del genero dell'Abbé Pierre Innocente Salvoni, del killer politicizzato Giustino De Vuono. 1:45 del 17 marzo - la convulsa giornata politica si concludeva a notte iniziata con il voto del Senato che concedeva la fiducia al governo Andreotti con il voto favorevole di 267 senatori (di Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri, Democrazia nazionale, Sinistra indipendente) e quello contrario di cinque senatori di Msi e Pli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!