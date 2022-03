quarta dose

Quarta dose, Ceo Pfizer: ''E' necessaria''

La quarta dose di vaccino covid č necessaria. Lo ha detto Albert Bourla, Ceo di Pfizer.

La quarta dose di vaccino covid è necessaria. Lo ha detto Albert Bourla, Ceo di Pfizer, in un'intervista a 'Face the Nation', programma della Cbs. "In questo momento, per quello che abbiamo visto, una quarta dose è necessari. La protezione che si ottiene con la terza dose è molto buona, in particolare se si considerano ricoveri e decessi. Non è altrettanto efficace contro le infezioni, ma non dura molto a lungo. Stiamo sottoponendo i dati alla Fda, vedremo cosa diranno anche gli esperti al di fuori di Pfizer", ha aggiunto riferendosi ai pareri relativi al booster 'supplementare'.

"Serve un ottimo coordinamento: Cdc, Fda e industria. In questo modo forniremo agli americani e al mondo un quadro coerente e non confuso". "In questo momento stiamo lavorando con attenzione per produrre non solo un vaccino che protegga contro tutte le varianti, compresa Omicion, ma che possa garantire protezione per almeno un anno", ha proseguito.

"Se ci riusciremo, a quel punto potremo tornare alla vita a cui eravamo abituati". In precedenza, al programma 'Squawk Box' su Cnbc, Bourla aveva affermato: "E' chiaro che c'è necessità, in un ambiente" caratterizzato dalla variante "Omicron di aumentare la risposta immunitaria".

