Quarta dose per anziani, Speranza: ''Decidiamo la prossima settimana a livello europeo''

''Mi hanno seguito: si deciderà, dopo aver ascoltato gli esperti e le agenzie regolatorie, la settimana prossima'', ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

01/04/2022

"Sulla quarta dose del vaccino anti-Covid per gli anziani ho proposto ai Paesi europei di coordinarci, non ha senso andare in ordine sparso. Mi hanno seguito: si deciderà, dopo aver ascoltato gli esperti e le agenzie regolatorie, la settimana prossima". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Oggi si apre una nuova fase con la fine dello stato di emergenza, "il Paese affronta l'epidemia ancora in corso con strumenti ordinari. Ma non significa che la pandemia è finita", ha aggiunto Speranza.

