Quattro arresti, ma ogni volta esce e ruba ancora: l'incredibile vicenda di un marocchino irregolare

Una serie di furti nel giro di poche settimane non è bastata a trattenere l'uomo in carcere, fuori dopo ogni arresto. In occasione del quarto arresto, il provvedimento non è stato convalidato e il nulla osta all'espulsione non concesso

09/08/2018

Un magazzino contenente detersivi, un laboratorio di un bar, un’autovettura, una trattoria: questi gli obiettivi "ripuliti" in poche settimane da R.K., 33 anni, marocchino risiedente irregolarmente in Italia. Ieri l'uomo è finito in manette per un quinto furto, consumato nella notte all’interno di un hotel. Ma a rendere singolare la vicenda è un dettaglio non da poco: l'uomo è stato arrestato in occasione di tutti i furti commessi, per poi ritrovarsi libero - e ancora sul territorio italiano - nonostante la serialità.

Per i quattro furti precedenti, commessi in varie zone della città, l'uomo era stato arrestato in flagranza di reato. Poi nella quarta occasione, in cui l'uomo aveva depredato una trattoria del centro storico, un "paradosso" giudiziario: per aspetti procedurali non era stato convalidato il provvedimento. Tuttavia gli atti sono stati restituiti alla Procura della Repubblica per il prosieguo dell’azione penale. Inoltre, nel giudizio non era stato concesso il nulla osta all’espulsione.

Ieri notte, infine, l’ennesimo colpo. Il marocchino è stato fermato dalle volanti in prossimità da un albergo dal quale aveva appena sottratto degli arredi, immediatamente restituiti alla direzione dell’hotel. Dopo il tentativo di fuga, il marocchino si è scagliato contro gli agenti, venendo così arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La posizione amministrativa del pluriarrestato ladro sul territorio nazionale sarà oggetto di approfondimenti. Per l'ennesima volta.

QUESTURA DI PALERMO

