m5s

Questione Monterosso, Cancelleri:'' uno tra Miccichè e Musumeci mente''

''Sulla questione Monterosso c'è poco da fare, uno tra Miccichè e Musumeci mente''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2018 - 16:58:49 Letto 384 volte

“Sulla questione Monterosso c'è poco da fare, uno tra Miccichè e Musumeci mente”.

Il vicepresidente dell'Ars, il cinquestelle Giancarlo Cancelleri, replica al presidente della Regione che oggi, a margine della conferenza stampa sull'emergenza rifiuti, ha scaricato su Miccichè la responsabilità della scelta dell'ex segretario generale di palazzo d'Orleans per la guida della Fondazione Federico II.

“Il fatto – afferma Cancelleri - è veramente grave, visto che ci troviamo di fronte a due persone istituzionalmente importanti, come il presidente della Regione e quello dell'Ars. Se qualcuno pensa che io abbia avuto le traveggole sappia che c'è una persona al di sopra di ogni sospetto che può confermare tutto: Giorgio Assenza. Il presidente del collegio dei questori era presente quando Miccichè ha detto che la scelta della Monterosso era concordata con Musumeci, e lo ha detto nel corso di un ufficio di presidenza dell'Ars. Basta chiedere a lui per svelare l'arcano. La verità è una sola, Musumeci aveva detto in tutte le salse che avrebbe fatto fuori la Monterosso. I fatti dicono però il contrario: le hanno solo cambiato la poltrona. Punto”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!