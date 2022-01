Presidente della Repubblica

Quirinale, Mossa di Salvini: ''Berlusconi dia numeri o la Lega farà una proposta convincente''

Il leader della Lega, Matteo Salvini, chiarisce che il suo partito ''non ha piani B, C e D''.

“La settimana prossima la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente, se non per tutti, per tanti”: a dirlo è il leader Matteo Salvini, interpellato da alcuni cronisti nei pressi dell’Aula del Senato. “Sul Quirinale non ho piani B, C e D. Stiamo lavorando per avere una scelta veloce e di alto livello. A differenza di Letta, non mettendo veti nei confronti di nessuno”.

“Salvini parla troppo non avendo molto di nuovo da dire. Fino a quando Berlusconi è in campo per tutti i partiti di centrodestra, inclusa la Lega, la partita inevitabilmente non comincia. Abbia il coraggio di fare una proposta di unità per il Quirinale prima del 24 gennaio”, la replica a stretto giro del senatore Pd Andrea Marcucci.

Su quanto poi si stia spendendo in prima persona nei giochi per il Quirinale, Salvini precisa: “Sono il kingmaker? No, faccio il mio lavoro e mi rifiuto di passare una settimana a fare il toto-Quirinale. Spero che questa settimana sia quella decisiva per approvare il decreto ristori per tante imprese e un decreto per bloccare il caro energia sulla luce e sul gas” conclude il segretario del Carroccio.

