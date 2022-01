presidente della Repubblica

Quirinale, Renzi: ''Ok Draghi al Colle, Berlusconi non ha alcuna chance''

''Draghi a Palazzo Chigi è una garanzia per il Paese nell'anno di legislatura che ci rimane'', ha detto Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2022 - 09:28:52 Letto 453 volte

Mario Draghi a Palazzo Chigi "è una garanzia per il Paese nell'anno di legislatura che ci rimane", ma al Quirinale "garantisce l'Italia per sette anni". Secondo Matteo Renzi, leader di IV, "sono entrambe buone soluzioni", ma se Draghi diventerà presidente della Repubblica "dovrà esserci un accordo politico contestuale sul governo". E in questo caso, anche se improbabile, un governo dei leader "ha un senso".

"Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto al Quirinale. I numeri non ci sono. Qualcuno dovrebbe dirglielo ma Berlusconi è circondato solo da yes men", dice Renzi, parlando a Radio Leopolda. "Basta con questo atteggiamento compro-baratto e vendo - ha aggiunto Renzi - qualcuno glielo dica a Berlusconi. Io credo che anche per la Meloni e Salvini, quella di Berlusconi sia un'operazione a perdere. Il centrodestra se insiste porta Berlusconi a sbattere e viceversa".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!