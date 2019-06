taglio quote tonno

Quote tonno, l'attacco di Miccichè: ''La Lega e Salvini ci vogliono ammazzare''

Miccichè torna alla carica contro Salvini: ''Ottanta posti di lavoro persi e 700 mila euro di investimento privato andati in fumo: questi sono i numeri causati dal taglio delle quote tonno in Sicilia''.

Gianfranco Miccichè torna alla carica contro Matteo Salvini. Questa volta l’argomento riguarda le scelte del governo nazionale sulle quote tonno, scelte che penalizzano il mondo della pesca siciliano. E reduce da un comizio molto partecipato a Favignana, il presidente forzista dell’Ars ha affidato ad un post su Facebook il suo pensiero.

“Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita, soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile. Scordiamocelo, perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare” – ha scritto Gianfranco Miccichè.

Poi il commissario regionale di Forza Italia è entrato nello specifico: “Sono stato a Favignana per incontrare i pescatori e i cittadini. Quello che ho sentito è rancore, rabbia: qui la Lega e Matteo Salvini hanno fatto il pieno di consensi alle elezioni e poi hanno preso in giro tutti con le quote tonno – ha proseguito -. Ottanta posti di lavoro persi e 700 mila euro di investimento privato andati in fumo: questi sono i numeri causati dal taglio delle quote tonno in Sicilia. La decisione – ha concluso Miccichè – provocherà la chiusura della tonnara di Favignana”.

