Raccolta differenziata non decolla in Sicilia: danno erariale contestato ai sindaci

25/02/2018

In Sicilia la raccolta differenziata non riesce a decollare, con un servizio che resta molto al di sotto della soglia 65%. Tutto ciò rappresenta un danno erariale che la Procura regionale della Corte dei conti contesta a numerosi sindaci, burocrati e a due presidenti della Regione.

Nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore Gianluca Albo rivela che la Corte dei conti ha inviato a vari amministratori inviti a dedurre per oltre 50 milioni di euro. Alcuni mesi fa gli stessi sindaci avevano ricevuto un avvertimento da parte del dirigente regionale Salvatore Cocina (allora capo del dipartimento dell’Energia) che ipotizzava, anche sulla base di varie sentenze, un danno erariale, che sarebbe causato da “maggiori esborsi per conferimenti in discarica, l'addizionale di legge e minori introiti dovuti ai mancati proventi dei contributi da parte dei consorzi di filiera”.

