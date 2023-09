rifiuti

Raccolta rifiuti, consiglieri Lupo, Arcoleo, Giambrone e Piccione: ''Lagalla intervenga con urgenza per garantire la pulizia di Palermo''

''Lagalla ascolti le legittime richieste dei rappresentanti dei lavoratori della Rap che chiedono i mezzi necessari per garantire il servizio'', dichiarano i consiglieri Lupo, Arcoleo, Giambrone e Piccione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/09/2023 - 17:05:39 Letto 854 volte

“Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla intervenga con urgenza per garantire la pulizia della città e ascolti le legittime richieste dei rappresentanti dei lavoratori della Rap che chiedono i mezzi necessari per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti”. Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordine del giorno dei consiglieri comunali del PD, Giuseppe Lupo - primo firmatario - Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone e Teresa Piccione, presentato questa mattina in Consiglio comunale e respinto per il voto di astensione dei consiglieri del centrodestra.

“Una scelta politica incomprensibile - dicono i consiglieri del PD - che penalizza i cittadini e il turismo”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!