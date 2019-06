Raduno fine Ramadan

Raduno musulmani al Foro Italico: presenti anche Orlando e Biagio Conte

Pubblicata il: 04/06/2019

Migliaia di musulmani si sono radunati, come ormai è tradizione a Palermo, nel piazzale antistante il Foro Italico per la fine del Ramadan, celebrazione della festa del 'Id al-fitr. E il luogo s'è trasformato in una grande moschea cielo aperto, con i tanti corpi che si prostravano verso il punto ideale della Mecca. Presenti anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il missionario laico Biagio Conte.

