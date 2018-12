incidenti stradali

Raffica di incidenti nella notte a Palermo

Vari incidenti questa notte a Palermo e provincia. Il bilancio è di sette feriti lievi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2018 - 09:07:05 Letto 369 volte

Vari incidenti questa notte a Palermo e provincia. Il bilancio è di sette feriti lievi. Il primo in zona Oreto intorno alle 1,40. Due auto si sono scontrate in via Sebastiano La Franca, due persone sono rimaste entrambe ferite e trasportate in ospedale a bordo di due ambulanze. Un altro incidente autonomo è avvenuto all'incrocio tra via Filiciuzza e via Ludovico Muratori in zona Policlinico, anche in questo caso una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata nell'ospedale più vicino.

Intorno alle 7 di questa mattina, invece, due auto si sono scontrate in via Malaspina ad angolo con via Selinunte. Anche in questo caso una persona è rimasta ferita ed è stata trasporta in ospedale. Per tutti e tre gli incidenti gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi e capire l'esatta dinamica dei sinistri.

Altro incidente sulla Palermo Mazara del Vallo in direzione Trapani dove il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura all'altezza dello svincolo di Balestrate. A bordo della vettura c'erano due persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale di Partinico. Gli agenti della polstrada hanno effettuato i rilievi per capire cosa possa aver causato l'incidente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!