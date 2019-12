incidente stradale

Ragazza 17enne investita in via Libertà, è grave

Una ragazza è stata investita ieri sera in via Libertà a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita all’ospedale Villa Sofia.

Gli agenti dell’infortunistica stanno indagando per stabilire le responsabilità.

La ferita di 17 anni è stata trasportata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

L’incidente è avvenuto nello stesso punto dove ieri pomeriggio in via Libertà è stata una donna di 53 anni, M.P. da un 69enne che viaggiava in sella al suo Piaggio Cruiser.

L’impatto è avvenuto nella carreggiata centrale intorno alle 18, all’altezza del supermercato Carrefour. Lei, lievemente ferita, è stata portata con un’ambulanza a Villa Sofia mentre l’uomo, caduto sull’asfalto bagnato, ha ricevuto le cure del personale del 118 e ha poi rifiutato di essere portato in ospedale per sottoporsi ad ulteriori esami.

