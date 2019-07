stupro

Ragazzina violentata a Palermo, arrestati tre giovani

Tre giovani arrestati a Palermo con l'accusa di avere violentato una ragazzina di 15 anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2019 - 09:11:15 Letto 633 volte

Tre giovani di 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Palermo con l'accusa di avere violentato una ragazzina di 15 anni.

Secondo le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, la quindicenne conosceva uno dei tre, con i quali si sarebbe fidanzata. Poi, lui le avrebbe chiesto una foto e da qui sarebbe iniziata una serie di ricatti via chat.

Fino a quando la ragazzina sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale in auto in un parcheggio nei pressi di corso Calatafimi. Poi la violenza con gli altri due amici, consumata in via La Loggia, tra i viali dell'ex manicomio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!