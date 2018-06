migranti

Raggiunto accordo UE sui migranti, Conte ''L'Italia non è più sola''

''Chi arriva in Italia arriva in Europa'': la gestione dei migranti dovrà seguire la legge dell'Unione senza eccezioni. E sui centri di accoglienza ribadito il diritto di scegliere

Ci sono volute 13 ore e mezza di estenuanti trattative, ma alla fine il risultato è stato raggiunto: i 28 Stati membri del Consiglio europeo hanno trovato un accordo sulla gestione condivisa dei migranti, in occasione del vertice a 28 al palazzo del Consiglio.

Tra i leader europei moderato ottimismo per quanto conseguito, mentre il premier italiano Giuseppe Conte grida a gran voce di aver reso giustizia all'Italia, ultimamente "abbandonata" dagli altri stati UE nella gestione degli sbarchi. "Da oggi l'Italia non è più sola - dichiara Conte - è passato un nuovo approccio sui salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni coordinate tra gli Stati membri".

Chi arriva in Italia è già in Europa, e tutte le navi che arrivano nel Mediterraneo devono rispettare le legge europea senza eccezioni per un Paese o per l'altro: questo in sintesi, dice Conte, è il concetto chiave contenuto nel documento firmato dai 28 Stati europei. Le conclusioni del Consiglio europeo vertono anche sul tema del rifinanziamento del fondo fiduciario per l'Africa, "che ci torna particolarmente utile per le rotte dei migranti nordafricani", spiega Conte. Nel suo discorso programmatico al momento dell'insediamento al governo, il premier aveva preventivato l'impegno della stipula di trattati bilaterali per reimpatriare i migranti che sbarcano sulle coste italiane.

La coesione tra stati nella gestione dell'emergenza è stata perfezionata anche nella regolamentazione dei transiti di migranti anche in Paesi terzi, sotto il coordinamento della cooperazione con l'Unhcr. E sul tema dei centri di accoglienza, spinosa questione al centro del dibattito politico italiano, Conte è chiaro: "In Europa si possono creare anche centri di accoglienza nell'ambito degli stati membri ma solo su base volontaria".

