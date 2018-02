Ladri

Raid alla scuola De Gasperi di Palermo, rubati 15 pc

Ignoti sono entrati nella scuola De Gasperi, probabilmente nella notte tra sabato e domenica

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 10:26:01

Nuovo raid nella scuola “De Gasperi” di Palermo dove ignoti sono entrati, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, e hanno portato via almeno quindici computer portatili. I malviventi hanno anche svaligiato le macchinette del caffè dell’istituto.



Da giovedì notte non funziona l’allarme perché in un altro raid, probabilmente gli stessi ladri, hanno distrutto l’impianto che non era stato ancora riparato. Indaga la Polizia.

Fonte: Polizia

