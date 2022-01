Centro Padre Nostro

Raid vandalico al Centro Padre Nostro, Leonardo Canto: ''Semplice repressione del fenomeno non basta più''

''L’attacco al Centro padre Nostro rappresenta un attacco al cuore dei valori su cui si fondano le istituzioni ed il vivere civile e trovano terreno fertile nell’emarginazione sociale'', ha detto il consigliere comunale, Leonardo Canto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/01/2022 - 12:48:45 Letto 432 volte

"Stamane ho portato la mia solidarietà ai volontari che hanno subito l’ennesimo Raid presso la struttura di Via San Ciro. Si è trattato dell’ultimo di una lunga serie che manifesta, ancora una volta, la presenza di un forte disagio sociale che si vive nei quartieri periferici della città. Ritengo che la semplice repressione del fenomeno non basta: essenziale per la nostra comunità è ristabilire quella coesione del tessuto sociale che si è sfilacciata soprattutto negli ultimi anni. Torno a ripetere che misure come il reddito di cittadinanza hanno soltanto spostato il disagio dei percipienti dalle piazze e dagli enti caritatevoli verso la propria dimensione privata. Non possiamo fermarci all’erogazione di una somma mensile e pensare di avere così risolto i problemi sociali nella nostra città: è essenziale attivare al più presto i PUC e quelle misure di inserimento dei percettori del reddito in attività di volontariato a beneficio della collettività.

L’attacco al Centro padre Nostro rappresenta un attacco al cuore dei valori su cui si fondano le istituzioni ed il vivere civile e trovano terreno fertile nell’emarginazione sociale. Ho inviato stamane una nota al nuovo sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Marco Betta per richiedere l’organizzazione di spettacoli ed iniziative culturali, nel periodo estivo, in tutti i quartieri periferici della città: dobbiamo portare la musica, l’arte, la poesia, nelle nostre periferie, dobbiamo portarla fuori dal Teatro e per la strada: sarà un semplice primo passo ma “non di solo pane vive l’uomo” e le istituzioni a vario livello devono cooperare per ridare una vera centralità sociale e culturale ai nostri quartieri periferici. Se non ristabiliamo quella coesione sociale e quel senso di appartenenza, fenomeni come questo purtroppo saranno sempre più frequenti e neanche 100 telecamere o un inasprimento della repressione potranno placarli".



Lo ha detto il consigliere comunale, Leonardo Canto.

