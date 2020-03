randagismo

Randagismo, firmata intesa tra Comune e ASP di Palermo

Protocollo d'intesa tra Comune di Palermo e ASP Palermo per azioni di contenimento del randagismo, riduzione del numero di cani ricoverati e attività di igiene urbana veterinaria.

02/03/2020

Su proposta del Dirigente del Servizio Igiene, Sanità, Farmacie, benessere Animale e Mercati Generali la Giunta Comunale ha approvato la stipula del protocollo d’intesa tra Comune di Palermo e ASP Palermo per azioni di contenimento del randagismo, riduzione del numero di cani ricoverati e attività di igiene urbana veterinaria.

Il protocollo d'intesa ha come obiettivi generali la corretta convivenza tra la popolazione umana e quella animale in generale, al fine di ottenere in tal modo risultati vantaggiosi in termini di benessere degli animali, salute, sicurezza ed incolumità dei cittadini, nonché in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili e risparmio economico. Come obiettivi specifici il protocollo ha invece il potenziamento e diffusione capillare dell’anagrafe degli animali d’affezione; il controllo costante della popolazione di cani e contenimento del fenomeno dei vaganti con limitazione delle nascite attraverso la cattura, sterilizzazione e reimmissione sul territorio; la riduzione della popolazione canina mediante l’incentivazione alle adozioni ed acquisizioni consapevoli; il coinvolgimento dell’associazionismo animalista nelle attività di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo sul territorio comunale; la formazione ed informazione dei cittadini in generale e dei proprietari dei cani in particolare.

