Lagalla sindaco

Randazzo su Lagalla: ''A diciassette giorni dal suo insediamento a sindaco di Palermo non sa avviare la macchina amministrativa''

''Tutto questo teatrino di interessi e di antica politica era abbondantemente previsto dato che alla candidatura unica di Lagalla s'era giunti dopo accordi pubblici e segreti, patti trasversali e ritiri anomali'', ha dichiarato Antonino Randazzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2022 - 16:20:38 Letto 922 volte

"A diciassette giorni dal suo insediamento a nuovo sindaco, Roberto Lagalla non è in grado di avviare la macchina amministrativa del Comune con la composizione della Giunta. Questa anomalia è dettata da lotte interne nella coalizione del centrodestra per la spartizione del potere, per mettere la propria bandierina sulle poltrone che contano in barba alle esigenze della città e agli interessi dei palermitani. Tutto questo teatrino di interessi e di antica politica era abbondantemente previsto dato che alla candidatura unica di Lagalla s'era giunti dopo accordi pubblici e segreti, patti trasversali e ritiri anomali della competizione elettorale. A fronte di tutto questo, oggi il sindaco di Palermo sta dimostrando tutta la sua inesperienza politica, l'essere blindato da decisione ed equilibri politici non suoi e abbastanza lontano da quella che è la vita reale in città. Nel frattempo la situazione del Cimitero continua ad aggravarsi e a Bellolampo c’è una gravissima emergenza ambientale dovuta anche ai ritardi per la consegna della settima vasca da parte della Regione.

L'unica nota positiva fin qui fatta da Lagalla è stato quello di rimangiarsi clamorosamente il tormentone elettorale sul tram in via Libertà, che si farà - come da lui ammesso" .

Lo dichiara il consigliere del Movimento Cinque Stelle, Antonino Randazzo, rieletto in Consiglio comunale nel corso delle elezioni del 12 giugno scorso.

