crisi rap

Rap ancora senza guida, M5S diffida Orlando: ''Ultimo avvertimento''

Il Movimento accusa il sindaco di non aver nominato i nuovi amministratori, contravvenendo alla legge: ''Rap nave alla deriva''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2018 - 10:54:04 Letto 386 volte

Tempi difficili per la Rap, la società partecipata del Comune di Palermo che opera nel settore ambientale. In questo lungo anno di crisi d'organico, emergenza rifiuti e gravi guasti ai macchinari di smaltimento, l'azienda ha visto anche decadere i mandati degli amministratori; eppure il sindaco Leoluca Orlando non avrebbe seguito la procedura, non nominandone i sostituti. Lo dicono alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle: il deputato alla Camera e componente della commissione Ambiente Adriano Varrica, il deputato all'Ars e componente della commissione Ambiente Giampiero Trizzino, e i consiglierei comunali di Palermo Concetta Amella e Antonino Randazzo.

I membri del Movimento hanno presentato una diffida ufficiale nei confronti del Comune di Palermo nella persona del sindaco, poiché - si legge in un loro comunicato - "Nonostante la decadenza degli amministratori della società partecipata RAP, le denunce del collegio sindacale e del Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle che ha sollevato la questione attraverso numerosi interventi in Aula e anche un'interrogazione con richiesta di risposta scritta (a cui mai nessuno ha risposto), il sindaco Orlando ha ignorato ciò che la legge prevede: dare una guida all'azienda che oggi, senza un consiglio di amministrazione, procede alla deriva come una nave senza timoniere".

Dal M5S avvisano che la diffida sarà l'ultimo preavviso indirizzato a Orlando; in caso di mancata risposta, dopo questo step si procederà per vie legali al fine di accertare responsabilità penali e misure di risarcimento a beneficio della comunità. "L'inerzia del Comune di Palermo nella qualità di Socio Unico e degli organi societari competenti della RAP S.p.A. - affermano Varrica, Trizzino, Amella e Randazzo - è certamente idonea a cagionare un grave danno al patrimonio dell’ente e quindi alla collettività, oltre ad essere fonte di responsabilità di natura civile, amministrativa-contabile e penale dei soggetti competenti rimasti inadempienti all’obbligo di ricostituzione degli organi amministrativi e di controllo cessati definitivamente dalla carica lo scorso 25 settembre 2017".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!