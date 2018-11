RAP

Rap in difficoltà. Susinno: ''Ciò accade per inciviltà di diversi palermitani''

Susinno, Sinistra Comune: ''Ciò accade in primis per le cattive abbitudini dei palermitani. E' necessario procedere subito al distacco del personale RESET.''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2018 - 16:31:34 Letto 351 volte

Lo ha annunciato il Presidente della Rap Norata qualche giorno fa proprio nel corso della discussione sul consuntivo che “in atto vi è un’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale per giungere ad un accordo di rete per poter utilizzare al meglio il personale delle altre Aziende ad esempio di RESET”. Nessuna mobilità al momento è possibile attuare, evidenziava Norata, per rispettare i bilanci delle varie Aziende.

"Pertanto – dice Marcello Susinno – consigliere comunale di Sinistra Comune - risulta imprescindibile procedere al più presto a dei distacchi perché è sotto gli occhi di tutti che l’Azienda è in forte affanno in più settori; difficoltà accentuate per l’Azienda che non riesce a stare dietro ad un livello così alto e perdurante di inciviltà di diversi cittadini. Le difficoltà vanno dalla manutenzione delle strade e dei marciapiedi al mancato spazzamento – conclude Susinno – che è anche concausa degli allagamenti perché le caditoie si otturano soprattutto per effetto dei rifiuti lasciati per strada, una ennesima cattiva abitudine dei palermitani."

Dichiarazione di Marcello Susinno, Sinistra Comune

