Rap, proclamato stato di agitazione, Gelarda: ''Futuro appeso ad un filo. Per Palermo i disagi potrebbero essere devastanti''

I sindacati, dopo un incontro che si è tenuto ieri con i vertici dell'azienda, hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori.

Pubblicata il: 10/03/2022

"Il futuro di Rap è appeso ad un filo. I sindacati, dopo un incontro che si è tenuto ieri con i vertici dell'azienda, hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e i disagi per la cittadinanza potrebbero essere devastanti. Sono preoccupato per il futuro dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città", afferma Igor Gelarda, capogruppo Lega al Consiglio comunale.

"L'azienda partecipata più grande della città rischia di fallire come già successo in passato. Purtroppo c'è una ricapitalizzazione ferma da anni e in ballo ci sono oltre 50 milioni di crediti vantati dalla società e mai liquidati dal Comune di Palermo, così come non sono mai stati pagati gli extra costi per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche catanesi. Non solo vanno tutelati i posti di lavoro dei dipendenti Rap e il fatto che l'azienda resti pubblica. Ma va tutelata anche la città. Se Rap dovesse sospendere i turni di straordinario, così come paventato, Palermo piomberebbe nuovamente nel caos spazzatura come alcuni mesi fa. È necessario un intervento urgente del Governo nazionale, mentre abbiamo sollecitato una seduta di Consiglio urgente su una tematica tanto delicata. Non è più consentito perdere tempo".

