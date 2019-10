rapina

Rapina a mano armata in una farmacia del Cep: incastrato dalle telecamere

La Polizia di Stato arresta un palermitano, autore di una rapina a mano armata ad una farmacia cittadina.

Pubblicata il: 14/10/2019

La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio in ambito cittadino, ha tratto in arresto il 44enne palermitano Lombardo Gaetano, responsabile di una rapina a mano armata ai danni di una Farmacia del quartiere CEP.

L’arresto è stato effettuato sabato pomeriggio dagli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Questa la dinamica delle fasi della rapina ricostruita dai poliziotti attraverso le testimonianze raccolte sul luogo e dalla visione dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio: erano da poco trascorse le 18, improvvisamnete un uomo sulla quarantina, armato di pistola, entrava all’interno dell’esercizio commerciale e, minacciando i presenti con l’arma che teneva in pugno, ad altezza uomo, si dirigeva rapidamente verso il registratore di cassa, da cui arraffava tutte le banconote; poi, sotto la costante minaccia dell’arma, obbligava un dipendente a mettere tutte le monete all’interno di un sacchetto; dopodichè si allontanava intimando ai presenti di non affacciarsi dall’esercizio e di non seguirlo.

Attraverso la minuziosa analisi di ciascun fotogramma delle immagini della rapina, catturate dal sistema di videosorveglianza della Farmacia, gli agenti ne hanno riconosciuto l’autore, anche in considerazione del suo attuale stato di sottoposizione alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per altri fatti analoghi. In pochi attimi alcuni equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno circoscritto l’area di potenziale fuga del malvivente, effettuando una perlustrazione della zona ad ampio raggio; sono così riusciti ad individuarlo nei pressi del suo domicilio, poco distante dal luogo di consumazione della rapina, con ancora addosso i pantaloncini, dagli inconfondibili colori rosso e blu, utilizzati per compiere il reato; nel corso della perquisizione all’interno della sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto anche la maglietta indossata durante la rapina, nonché la pistola, che nel frattempo il malvivente aveva nascosto in un piccolo ripostiglio.

