arresto per rapina

Rapina a uno straniero, arrestata palermitana

La donna aveva sottratto con astuzia il portafoglio a un giovane gambiano, con la scusa di chiedergli qualche moneta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2018 - 14:51:46 Letto 428 volte

La polizia di Stato ha arrestato una donna per il reato di rapina impropria ai danni di un giovane gambiano, regolarmente soggiornante in territorio nazionale. In manette Rosaria Marrone, palermitana di 31 anni, che con astuzia e destrezza aveva cercato di sottrarre denaro all'uomo.

Ieri sera lo straniero, da poco giunto nel capoluogo, è stato avvicinato dalla donna nella zona tra via Roma e la Stazione Centrale con la richiesta di ricevere qualche moneta. Il giovane ha quindi frugato nelle tasche del portafoglio, e a quel punto la Marrone glielo ha sottratto ed è fuggita.

A distanza di pochi metri, ma sempre tenendo d'occhio la vittima, la donna ha poi estratto dal portafoglio banconote per circa 500 euro prima di gettarlo a terra. Il gambiano ha provato a farsi restituire il denaro, non ottenendo però nient'altro che una violenta reazione: spinto dalla ladra verso il muro, l'uomo avrebbe riportato delle escoriazioni.

A quel punto è intervenuta una volante della polizia di passaggio in strada, e la donna è stata arrestata. La vittima è ritornata in possesso dell’intera somma rapinata.

