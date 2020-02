rapina

Rapina ad un portavalori allo Zen

Assalto a un portavalori allo Zen di Palermo.

Momenti di tensione questa mattina allo Zen di Palermo per un assalto a un portavalori. Mentre le guardie giurate stavano consegnando una sacca di denaro all’ufficio postale in via Luigi Einaudi un gruppo di banditi armati di pistola è entrato in azione.

In pochi minuti, intorno alle 9, i rapinatori hanno immobilizzato le guardie giurate e si sono impossessati del denaro, circa 50 mila euro. Poi si sono dati alla fuga.

Secondo quanto è stato ricostruito, i rapinatori sono arrivati in via Einaudi a bordo di alcuni scooter di grossa cilindrata con i quali poi sono scappati con il bottino. Sul posto una decina di volanti che stanno setacciando il quartiere. Si è alzato in volo anche un elicottero della polizia.

