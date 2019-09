rapina

Rapina al bingo di via Messina Marine, il cassiere complice dei due rapinatori *VIDEO*

La Polizia di Stato arresta due giovani palermitani, autori di una rapina in danno di una ''sala da gioco''. Finisce ai domiciliari, per favoreggiamento, anche il cassiere, vittima della rapina.

C’è una svolta nella rapina del 28 gennaio scorso ai danni di una sala bingo in via Messina Marine a Palermo. La Polizia di Stato ha infatti arrestato due palermitani Vittorio La Barbera, 21 anni e Antonino Leto, 23 anni, accusati di avere rapinato il Bingo.

I due malviventi erano entrati nel locale e hanno portato via 3mila euro. L’impiegato, unico testimone oculare non aveva fornito nessun dettaglio utile per risalire agli autori dei colpi. Un indizio che ha fatto comunque insospettire chi indagava su questa rapina.

Le indagini degli agenti del commissariato Brancaccio hanno poi accertato che il cassiere conoscesse i due presunti rapinatori che sono stati riconosciuti sui profili Facebook. In alcune foto indossavano gli stessi vestiti utilizzati durante il colpo.

Il prosieguo delle indagini è servito anche per confutare le dichiarazioni appunto del cassiere che, a precisa domanda degli agenti, aveva risposto di escludere di conoscere i due rapinatori e di non essere in grado di riconoscerli, neanche attraverso una foto segnaletica.

Per i due rapinatori si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Il cassiere del bingo e’ invece finito agli arresti domiciliari per favoreggiamento.

Fonte: Polizia di Stato

