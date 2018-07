rapine

Rapina al ''Monte dei Paschi'' di Belmonte Mezzagno, in manette due ventenni palermitani

L'indagine si conclude a quasi due anni esatti dalla commissione del reato. Uno dei due arrestati è considerato un vero e proprio rapinatore seriale

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2018 - 09:07:45 Letto 482 volte

A quasi due anni esatti dalla sua commissione, si conclude l'indagine su una rapina alla banca "Monte dei Paschi di Siena" di Belmonte Mezzagno, che era ancora irrisolta. I carabinieri di Belmonte Mezzagno hanno eseguito, a Siracusa e Palermo, due provvedimenti di arresto emessi dal gip del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di due ventenni palermitani, Gioacchino Di Pasquale e Giuseppe Misia. Dalla rapina, risalente al 27 luglio 2016, i due avevano ricavato un bottino di 38mila euro.

Stessa rapina, destini giudiziari diversi: su Di Pasquale non sembrano ricadere altri sospetti, mentre il solo Misia è considerato un rapinatore seriale: insieme a un altro soggetto in corso di identificazione, è accusato di una tentata rapina presso la banca “Don Rizzo Credito Cooperativo” di Erice, nel trapanese, e di una rapina presso un minimarket di Partinico, in provincia di Palermo, entrambe effettuate il 7 ottobre 2016. La lista delle malefatte di Misia si conclude con una rapina compiuta il 14 ottobre 2016, proprio presso la banca “Monte dei Paschi di Siena” di Belmonte Mezzagno, colpo che gli aveva fruttato 8.000 euro.

Di Pasquale è stato posto agli arresti domiciliari, mentre a Misia, dal "curriculum" ben più corposo, è stato notificato il provvedimento della custodia cautelare in carcere.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!