Rapina alle poste di Boccadifalco, caccia ai malviventi

Rapina all'ufficio postale di Boccadifalco.

Rapina all’ufficio postale di Boccadifalco. Due giovani, con il volto coperto da occhiali da sole e cappellino, hanno fatto irruzione, si sono diretti alle casse e hanno portato via i soldi.

Secondo alcuni testimoni, non appena sono usciti dall’agenzia i due si sono cambiati le magliette per cercare di non essere identificati. I rapinatori sono fuggiti a bordo di uno scooter in direzione di via Pitrè.

Sono in corso le ricerche della polizia che sta cercando di visionare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino.

