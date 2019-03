Accusati di omicidio

Rapina in via Maqueda, arrestati i proprietari

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza del reato di omicidio, due cittadini bengalesi, proprietari di un negozio di alimentari in via Maqueda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2019 - 17:42:13 Letto 452 volte

La Polizia di Stato, stamani, ha arrestato, in flagranza del reato di omicidio, due cittadini bengalesi. L’antefatto sarebbe stato rappresentato da una incursione notturna a scopo di rapina, realizzata da un cittadino extracomunitario, poi deceduto.

Accusati del suo omicidio sono Abdul Matin cl.75 e Kaabir Humayun cl.78, entrambi bengalesi, addetti ad un negozio di alimentari di proprietà di un loro connazionale in via Maqueda. Quanto accaduto è stato ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile che, senza sosta, da questa notte, hanno ascoltato testimoni e visionato immagini dell’area interessata e limitrofa all’aggressione: intorno alle 2:00, Abdul e Kabir sarebbero stati sorpresi da un uomo che aveva in precedenza impugnato una bottiglia ed aveva intimato di consegnargli il denaro dell’esercizio. I due avrebbero reagito e ne sarebbe nata una colluttazione, a conclusione della quale avrebbe avuto la peggio il rapinatore, colpito con un bastone. Il Kabir, lo avrebbe immobilizzato a terra, tenendolo stretto per il torace, con la faccia rivolta a terra ed il complice lo avrebbe percosso, continuando ad infierire. La vittima avrebbe tentato di resistere alla presa, scalciando fin quando non avrebbe più dato segni di vita.

