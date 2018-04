Rapina nel 2015 ad un portavalori, un arresto

Secondo le indagini l'uomo farebbe parte del commando che nel novembre 2015 ha assaltato il furgone, rubando 200 mila euro e ferendo alla testa una guardia giurata

Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato Giusto Gueccia, 44 anni, su un’ordinanza del gip del Tribunale di Palermo, accusato di rapina aggravata e tentato omicidio. L’uomo si trova ai domiciliari.

Secondo le indagini Gueccia farebbe parte del commando che il 9 novembre del 2015 ha assaltato un furgone portavalori in viale Leonardo da Vinci a Palermo. I banditi erano riusciti ad impossessarsi di 200 mila euro. Per fuggire avevano sparato in testa ad una guardia giurata. Il vigilante è rimasto in vita.

Per la rapina Gueccia era stato sottoposto a fermo l’11 novembre del 2015. Il Tribunale del Riesame il 4 dicembre dello stesso anno lo aveva scarcerato. In base a nuove indagini grazie anche a intercettazioni telefoniche e ambientali, ad una perizia balistica della polizia scientifica e dalla comparazione antropometrica effettuata sui filmati catturati da un sistema di videosorveglianza è stato emesso un nuovo provvedimento cautelare.

