Rapinano autotrasportatore ma rimangono senza benzina: due arresti a Palermo

I due si erano dati alla fuga con un magro bottino dopo una rapina a Bagheria. Al momento del fermo il serbatoio era a secco

07/06/2018

Un magro bottino, una fuga disperata, una conclusione ai limiti del verosimile: ha i connotati della scena di un film la rapina di ieri a un autotrasportatore di surgelati a Bagheria, ad opera di due malviventi.

Nelle tasche dell'uomo, i due avevano trovato appena 50 euro; quindi si erano dati alla fuga. Ma la vittima aveva chiamato la polizia e fornito le descrizioni dei rapinatori, che dopo un'ora hanno scovato i due a Palermo, in via Messina Marine.



Ma al momento del fermo, gli agenti hanno potuto constatare un surreale dettaglio degno di nota: la macchina da sequestrare per i rilievi non poteva essere spostata, perché a secco di carburante. I due uomini sono stati arrestati e portati in caserma, in attesa della convalida della misura.

