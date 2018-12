rapina

Rapinata una guardia giurata a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2018 - 16:12:05 Letto 393 volte

Una guardia giurata che stava uscendo dal negozio Ferdico in via La Marmora è stata rapinata della pistola e degli incassi di alcuni negozi che avrebbe dovuto poi depositare in una cassa continua. Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro. Ma la polizia lo deve ancora quantificare.

Sul posto sono intervenuti diversi agenti delle volanti della polizia che hanno raccolto la sua testimonianza. Sembra che l'uomo sia stata assalito da più persone non armate. I rapinatori sarebbero poi fuggiti in direzione di via Massimo D'Azeglio.

Sembra che gli assalitori fossero incappucciati e lo abbiano immobilizzato, disarmato e lo hanno costretto a consegnare il denaro. Gli agenti hanno cercato di visionare i circuiti di video sorveglianza in zona e intanto è scattata la caccia ai ladri.

