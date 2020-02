aggressione

Rapinati e picchiati un gruppo di bengalesi, 10 arresti a Palermo *VIDEO*

Le vittime furono fatte bersaglio di calci e pugni e una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, subì la rapina dell'anello che portava al dito.

Avevano aggredito e rapinato alcuni cittadini bengalesi, calci e pugni dettati non solo dalla furia ma anche dal razzismo. Gli uomini della polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Dieci le persone coinvolte a Palermo.

Gli agenti della Squadra Mobile e eal commissariato Zisa-Borgo Nuovo hanno chiarito dinamica e movente di un grave e cruento episodio, risalente a pochi mesi fa, quando una banda di giovani, armati di mazze da baseball e sedie, fece irruzione in un market in via Casella, in zona Malaspina, e aggredì il titolare, cittadino del Bangladesh e gli avventori presenti, suoi connazionali.

A motivo di tanta, inusitata violenza, la volontà di portare a termine una vera e propria spedizione punitiva contro un cittadino bengalese, colto per strada in “atteggiamento inopportuno” e per questo già “redarguito oralmente”. La vittima subì calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti di disprezzo razziale. La violenza del gruppo si estese poi anche a gestore ed avventori, anch’essi bengalesi di un esercizio etnico ove la vittima aveva cercato rifugio.





Fonte: Polizia di Stato

