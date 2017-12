farmacia

Rapine farmacie Palermo: attivo un nuovo sistema di sicurezza ***VIDEO***

Obiettivo: contrastare la recrudescenza delle rapine ai danni delle farmacie...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 08/12/2017 - 15:16:30 Letto 497 volte

Obiettivo: contrastare la recrudescenza delle rapine ai danni delle farmacie. Dopo Roma, parte a Palermo, il sistema di videosorveglianza attiva che consente alle centrali operative delle forze dell’ordine di interagire in diretta e di coordinare gli interventi tempestivamente salvaguardando l’incolumità dei presenti.

Il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e il Presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, hanno firmato un protocollo di collaborazione, nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto a livello nazionale dal ministero dell’Interno e da Federfarma, per l’installazione nelle farmacie dei nuovi impianti di videosorveglianza antirapina collegati con le più moderne tecnologie alle centrali operative delle forze di pubblica sicurezza. Un grande passo in avanti per la sicurezza delle farmacie del capoluogo siciliano. “Un risultato importante per la nostra categoria, che dedichiamo alla memoria della dottoressa Giuseppina Iacona, assassinata il 21 novembre di quattro anni fa durante una rapina nella sua farmacia a Blufi.

“I farmacisti – dichiara il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia - speravano da tempo in questa forma di protezione attiva, prevista dall’accordo quadro firmato a suo tempo dall’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano. Le farmacie sono diventate il bancomat della criminalità, con una recrudescenza tale che in alcune occasioni si sono registrati più assalti solo a farmacie, nello stesso giorno. I farmacisti, il personale e gli utenti/pazienti troppo spesso hanno rischiato e continuano a rischiare la loro incolumità personale. Adesso – sottolinea Tobia – grazie all’utilizzo di queste nuove tecnologie e alla collaborazione attiva di tutte le forze dell’ordine, contiamo di ridare maggiore serenità alle persone che entrano nelle nostre farmacie, che sono da sempre, e che continueranno ad essere sempre più in futuro, un luogo di accoglienza per i nostri pazienti”.

“La sicurezza è fondamentale – dice Orlando – la nostra città è stata definita sicura e dobbiamo dire grazie alle forze dell’ordine. La sicurezza è conveniente, viviamo in una città in cui il sistema di videosorveglianza è diffuso. La sicurezza delle farmacie non riguarda solo i farmacisti, ma soprattutto la cittadinanza”.

Per il prefetto De Miro quello stipulato con Federfarma è un accordo importante: “Da domani questo sistema sarà già operativo e sarà decisamente importante per la sicurezza di tutte le farmacie. L’obiettivo è quello di garantire sicurezza ai farmacisti e ai cittadini”.

