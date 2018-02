rapina

Rapine, quattro arresti a Palermo

Arrestati quattro palermitani per rapina, ecco chi sono e cosa hanno fatto

02/02/2018

La Polizia di Stato ha tratto in arresto nella flagranza del reato di rapina aggravata in concorso e resistenza a P.U, i palermitani SALAMONE Matteo, pregiudicato, di anni 30, della “Marinella”, ALICATA Gaetano, pregiudicato di anni 23 di Corso dei Mille e TORRES Marco, incensurato di anni 26, residente a Villabate. Il SALAMONE è stato inoltre denunciato anche per il furto di un’autovettura.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 13,45, tre malviventi, travisati ed armati, facevano irruzione nell’ufficio postale di Via Sferracavallo nr. 141, sorprendendo la direttrice mentre era intenta a chiudere l’ufficio; sotto la minaccia dell’arma, la spingevano dentro l’istituto, scavalcavano il bancone e la costringevano a consegnare quanto contenuto nelle casse, circa 2.000 euro; uno dei tre rimaneva fuori a fare da palo; poi fuggivano a bordo di un’autovettura Fiat 600 in direzione Tommaso Natale. Durante le fasi della rapina, una dipendente dell’agenzia, che si trovava in un altro locale della struttura e di cui i rapinatori ignoravano la presenza, riusciva a contattare le Forze dell’Ordine; pochi istanti dopo, convergevano in zona gli equipaggi della Squadra Investigativa e delle Volanti del Commissariato di P.S. San Lorenzo; una pattuglia, contestualmente, si dirigeva verso il noto quartiere popolare della “Marinella”, confinante con quello di “Tommaso Natale” e poco distante dall’ufficio postale rapinato, intuendo che i malviventi vi avessero potuto ripiegare; giunti nei pressi di via Collodi, gli agenti notavano tre soggetti, corrispondenti per fattezze fisiche agli autori della rapina; questi alla vista della vettura della Polizia di Stato, si davano a precipitosa fuga; dopo un breve inseguimento, venivano bloccati, con non poca difficoltà, mentre tentavano di scavalcare un muro di cinta. Addosso al SALAMONE venivano rinvenute nr.18 banconote in taglio da 5,00 Euro, mentre addosso ad ALICATA la somma di 1230,00 Euro

I poliziotti, inoltre, rinvenivano, nascosta tra i rovi della strada ferrata, la pistola, poi rivelatasi giocattolo, ma priva del tappo rosso, con cui avevano perpetrato la rapina, gli indumenti usati dai tre per travisarsi, nonché il mezzo utilizzato per la commissione del reato ossia la Fiat 600, risultata oggetto di furto.

I tre soggetti venivano, pertanto, tratti in arresto ed accompagnati presso gli Uffici del Commissariato San Lorenzo, per gli adempimenti del caso.

