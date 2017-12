pedofilia

Rapporti sessuali con minorenni: sospeso parroco

L'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, ha sospeso un sacerdote accusato di detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni.

Pubblicata il: 06/12/2017

L'arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, ha sospeso un sacerdote, don Carmelo Perrello, parroco della chiesa di San Gregorio, dopo che al religioso é stato notificato un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica per detenzione di materiale pedopornografico e rapporti sessuali con minorenni.

La notizia é riportata dal periodico "Avvenire di Calabria", edito dalla Curia arcivescovile reggina. "L'Arcivescovo, fiducioso nel lavoro della magistratura - é detto in una nota - si pone sin da ora in atteggiamento amorevole nei confronti delle presunte vittime, chiedendo perdono per l'eventuale male arrecato". Il procedimento a carico del parroco sarebbe scaturito da esposti presentati alla Procura della Repubblica da alcuni fedeli che avevano rilevato comportamenti anomali da parte del sacerdote.

