Razza: ''Pronti per un'eventuale emergenza''

''Stiamo attuando un piano di progressione che ci porterà ad avere 400 posti in più dedicati alla nostra emergenza regionale'', ha detto l’assessore alla sanità Ruggero Razza.

"Il sistema ha preparato per tempo le risorse, non siamo in asfissia di posti letto. E con legittimo orgoglio dico che sulle terapie intensive stiamo attuando un piano di progressione che ci porterà ad avere 400 posti in più dedicati alla nostra emergenza regionale, così come crescono i posti covid in tutta l’isola”. Lo ha detto l’assessore alla sanità Ruggero Razza.

“Abbiamo un piano che tiene conto della progressione. Noi stiamo facendo la nostra parte. Anche per reperire tecnologie sul mercato internazionale. A breve il presidente Musumeci firmerà un'ordinanza per quanto riguarda la quarantena, sia quella volontaria sia quella obbligatoria".

