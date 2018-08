razzismo

Razzismo dilagante in Sicilia, escalation di episodi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/08/2018 - 17:59:28 Letto 419 volte

Dall’episodio di Partinico a quello di Trappeto, in Sicilia si moltiplicano gli episodi di razzismo. Migranti presi di mira, malmenati, insultati: negli ultimi due mesi, si sono verificati decine di episodi di razzismo. Il ragazzo senegalese picchiato a Partinico e il ballerino di colore, adottato alla nascita da una coppia di Agrigento, finito all’ospedale sono soltanto le ultime vittime. Ma anche il gruppo di ragazzi del Gambia Picchiati, inseguiti e di nuovo picchiati in provincia di Palermo, precisamente a Trappeto. In queste immagini vediamo il luogo dove è successo tutto qualche giorno fa, I ragazzi, tutti di età compresa fra i 17 e i 18 anni, sono ospiti della comunità di accoglienza Mediterranea di Partinico. Il gruppo decide di trascorrere la serata a Trappeto. Mentre si trovano sul lungomare, davanti al lido Pam Pam, vengono avvicinati da un gruppo di palermitani. Uno sguardo di troppo e un sorriso probabilmente male interpretato e la rissa con l’inseguimento fino a partinico. Un escalation quindi di episodi e proprio per questo i volontari dell’Osservatorio contro le discriminazioni razziali “Noureddine Adnane”, che raccoglie da mesi un dossier sull’escalation dell’intolleranza è tra i firmatari di un manifesto contro il razzismo messo a punto da oltre quaranta associazioni palermitane. Un appello contro il razzismo che parte dalla Sicilia, ma vuole coinvolgere tutta Italia. L'hanno già firmato associazioni e comitati cittadini, volontari, operatori sociali ed esponenti del mondo della cultura.

