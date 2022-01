variante Omicron

Record contagi in Italia: superati i 200mila casi. Oms: ''Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri''

In Italia per la prima volta da inizio pandemia, sono stati superati i 200mila casi in 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2022 - 00:05:25 Letto 382 volte

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia dove, per la prima volta da inizio pandemia, sono stati superati i 200mila casi in 24 ore. I casi, spinti dalla variante Omicron, sono stati 219.441, in aumento rispetto ai 189.109 di ieri 5 gennaio. Le vittime sono state 198 (ieri 231), per un totale dall’inizio della pandemia di 138.474. "Anche se Omicron sembra essere meno grave rispetto alla Delta, specialmente nei vaccinati, non significa che possa essere categorizzata come 'lieve'", spiega il direttore generale dell'Oms sottolineando che Omicron "proprio come le precedenti varianti causa ricoveri e uccida".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!