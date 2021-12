tamponi

Record di tamponi, 852 mila in un giorno

E' corsa ai tamponi per gli italiani: sono stati quasi 852 mila quelli effettuati nelle ultime 24 ore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2021 - 10:01:47 Letto 379 volte

In attesa dell'ulteriore stretta di Natale, è corsa ai tamponi per gli italiani: sono stati quasi 852 mila (851.865) quelli effettuati nelle ultime 24 ore, mentre si è superata ieri la soglia del milione di green pass scaricati in seguito a test antigenico o molecolare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!