gioielli recuperati

Recuperata refurtiva di una gioielleria: si nascondeva all'interno di un B&B

La Polizia di Stato, con risolutezza, viene a capo del caso di un ingente furto in gioielleria. Recuperata la refurtiva e denunciato l'autore del furto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2019 - 09:35:09 Letto 363 volte

La Polizia di Stato è venuta a capo di un furto notturno in gioielleria, compiuto la notte dell’1 aprile in danno di un esercizio in via Ausonia.

I “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno lavorato alacremente e con risolutezza, sin dalle ore successive al furto e sono pervenuti all’identificazione del presunto autore del reato, alla fine denunciato ed al ritrovamento dell’intera refurtiva che è già stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Grazie ad attività infoinvestigativa, gli agenti hanno ricollegato il furto di monili dalla vetrina della gioielleria alla responsabilità di un pregiudicato, per reati specifici, del Capo.

L’uomo, a furto compiuto, aveva ritenuto di riparare in luogo “sicuro”, geograficamente distante dal luogo del furto e distinto anche dal suo quartiere di residenza, ove sostare nel periodo immediatamente successivo al “colpo”, così da rendersi irreperibile, almeno per qualche giorno.

La precauzione non è servita ad allontanare i poliziotti che, all’interno di un Bed and Breakfast, non distante dal Piazzale Ungheria lo hanno scovato. Di lì a breve sarebbe stata recuprata anche la refurtiva, il cui valore ammonta a ventimila euro circa e che è già stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Indagini sono in corso per stabilire se il giovane sia stato fiancheggiato da complici.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!