Recuperati cinque tonni rossi a Sant'Erasmo

Recuperato nel mare di Sant'Erasmo cinque tonni, pescati illegalmente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2019 - 09:12:27 Letto 465 volte

I vigili del fuoco e gli uomini della capitaneria di porto di Palermo hanno recuperato nel mare di Sant'Erasmo cinque tonni, pescati illegalmente e alcuni galleggianti con gps lasciati in mare dai pescatori. Un sistema questo che sarebbe utilizzato per superare i controlli e le quote previste per la pesca del tonno rosso.

I tonni sequestrati, dopo il controllo del medico dell'Asl, sono stati donati all'associazione Boccone del povero.

