Refurtiva

Recuperati gioielli; denunciati due palermitani

Il materiale Ŕ stato sequestrato ed attualmente sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare i proprietaria degli oggetti recuperati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2018 - 11:06:06 Letto 433 volte

Nei giorni scorsi, in seguito ad alcuni furti perpetrati sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Bolognetta hanno individuato e deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria O.d. 37enne e T.m. 29enne di Villabate per i reati di furto in abitazione e ricettazione.

Grazie all’aiuto di alcuni cittadini, i militari sono riusciti ad individuare i due, ed in seguito ad una perquisizione eseguita sull’auto in uso all’uomo è stato possibile rinvenire diversi orologi ed oggetti in oro di probabile provenienza furtiva.

Il materiale è stato sequestrato ed attualmente sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare i proprietaria degli oggetti recuperati.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!