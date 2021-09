Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, Salvini: ''Ho riconosciuto di aver fatto un errore''

''Aiutare chi è in difficoltà sì, ma è uno strumento che ha creato lavoro nero e disoccupazione'', ha detto Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2021 - 09:20:45 Letto 381 volte

''Ho riconosciuto di aver fatto un errore sul reddito di cittadinanza, è stato un fallimento...''. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite del Tg2 post.

"La nostra linea è quantomeno modificare il reddito di cittadinanza. Aiutare chi è in difficoltà sì, ma è uno strumento che ha creato lavoro nero e disoccupazione. A mia prima firma proporrò di spostare gran parte di questi 8 miliardi, destinati al reddito di cittadinanza a chi crea lavoro. Usiamo questi soldi per gli italiani che ne hanno veramente bisogno e non per i furbetti...''.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!